OL ‍: Deux cadors arrivent pour sauver Lyon

Par Guillaume Conte

L'OL est en danger de disparition du paysage de l'élite du football français. Si John Textor a laissé la main, les financiers ont pris le pouvoir pour ne pas perdre leur investissement.

Qui est le vrai propriétaire de l’Olympique Lyonnais ? Son actionnaire principal représenté par John Textor, ou les financiers derrière cet investissement qui peuvent décider que la plaisanterie a assez duré ? Dans le monde de la finance, la réponse est très vite trouvée et la preuve en est donnée en ce moment avec la situation de l’Olympique Lyonnais. Sur le point d’être relégué administrativement en Ligue 2, l’OL vit une crise sans précédent car jamais le club rhodanien n’a connu ce genre de sanction. Il lui reste désormais quelques jours pour inverser la tendance, et cela se fera sans John Textor, qui a reconnu son incompétence et son incompréhension face à la DNCG française, qui lui vaut de nouvelles sanctions.

Derrière ce départ, se trouve inévitablement Ares Management, l’un des plus grands fonds d’investissement au monde, qui n’apprécie guère de voir l’argent qu’il a misé partir en fumée en cas de descente de l’OL. Ainsi, les financiers américains ont déjà pris des mesures pour intervenir sur la façon dont le club lyonnais était géré. Et cela devrait continuer, même s’il y a peu de chances de voir Ares Management prendre totalement le pouvoir à Lyon, ce qu’ils n’ont jamais fait dans leurs nombreux investissements dans le sport.

Deux financiers arrivent à l'OL

L'Olympique Lyonnais a signé un accord avec l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA



🗞 Le communiqué 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) June 27, 2025

Comme l’explique Le Progrès, voilà des mois que Ares s’est implanté dans Eagle en mettant notamment Mark Affolter au comité directeur de la holding. Et cette semaine à Décines, il y a eu la visite d’un certain Chris Mallon, spécialiste en restructuration d’entreprise accompagné d’un administrateur du fonds d’investissement, histoire de se pencher sur les finances et le fonctionnement de l’OL de façon lapidaire, car les Américains ne sont pas connus pour faire dans la dentelle quand leur investissement bat de l’aile.

Mais comme l’explique le quotidien régional, Ares Management ne laissera pas la situation s’enliser, non pas pour des raisons financières parce que les 400 millions d’euros misés représentent 0,1 % des actifs du fonds d’investissement de Los Angeles. Mais pour des raisons de prestige et de réputation, afin de rappeler que la firme américaine ne laisse pas ses investissements dépérir, même si des pertes peuvent être acceptées. Résultat, le paquet sera mis dans les prochains jours pour éviter le fiasco d’une descente en Ligue 2, et cela veut inévitablement dire l’apport de liquidités pour passer l’appel de la DNCG sans trembler.