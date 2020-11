OL : Deschamps saque Aouar, un problème avec les Lyonnais ?

Dans : OL.

Présent lors du dernier rassemblement de l’équipe de France en octobre, Houssem Aouar ne sera pas de la partie en novembre…

Tout simplement parce que Didier Deschamps ne l’a pas appelé dans sa liste de 26, annoncée jeudi. Dans la case des milieux de terrain, on retrouve Kanté, Nzonzi, Pogba, Rabiot, Sissoko et Tolisso, mais aucune trace d’Aouar. Finalement sélectionné avec les Espoirs de Sylvain Ripoll, le joueur de 22 ans a été doublé par son ancien coéquipier Nabil Fekir. C’est en tout cas ce qu’a expliqué le sélectionneur des Bleus. « Sa non-sélection est en raison de la rentabilité par rapport aux autres joueurs à son poste. Il est venu, on a vu certaines choses. Aujourd'hui, je considère que Nabil Fékir donne plus de garanties », a balancé un DD plein de fermeté. Ce choix de mettre Aouar de côté, Walid Acherchour ne le comprend pas.

« Aouar va payer son match moyen face à l’Ukraine. En gros ‘vous vouliez tous voir Aouar, on a vu’. Quand d’autres joueurs ont 6-7 chances en équipe de France, certains ne peuvent pas se louper. C’est le barème de Didier Deschamps (mais bon faut l’accepter on est champion du monde). Il y a des joueurs qui sont ne jamais revenus avec cette même réflexion alors que les performances en club suivaient… et puis surtout il y a des joueurs qui se baladent depuis des mois dans cette sélection sans avoir cette exigence en EDF », a balancé, sur Twitter, le journaliste, qui pense notamment à Alexandre Lacazette (Arsenal) ou à Karim Benzema (Real Madrid), deux anciens joueurs de l’OL… Deschamps aurait-il un problème avec les Lyonnais ? Personne n’ira jusque-là, mais il semble bien y avoir deux poids deux mesures en équipe de France...