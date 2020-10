OL : Barcelone veut Depay à prix discount pour Noël !

Dans : OL.

Dans les ultimes heures du mercato estival, Memphis Depay était tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais afin de s’engager au FC Barcelone.

Selon la presse espagnole, un accord avait été trouvé entre les Blaugrana et le club présidé par Jean-Michel Aulas. Mais dans les dernières minutes du mercato, le deal a finalement capoté, possiblement en raison de la Ligue de Football espagnole, qui surveille avec attention les comptes des clubs de Liga après la crise du Covid-19. Vraisemblablement, le FC Barcelone a besoin de se débarrasser d’un salaire supplémentaire avant de pouvoir accueillir la star de Lyon. Mais à en croire les informations du Mundo Deportivo, le transfert de Memphis Depay au Barça n’est pas remis en cause. Bien au contraire…

En effet, le journal fait savoir dans son édition du jour que le capitaine de l’Olympique Lyonnais est l’une des trois cibles de Barcelone pour le mercato du mois de janvier, aux côtés d’Eric Garcia (Manchester City) et de Georginio Wijnaldum (Liverpool). En ce qui concerne Memphis Depay, il est très clairement notifié que l’intention du FC Barcelone est de profiter de la situation contractuelle du Lyonnais, qui n’aura plus que six mois de contrat à Lyon au mois de janvier, afin de négocier un transfert à la baisse. Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas préférera vendre son international néerlandais à bas prix en raison de sa situation contractuelle, ou s’il sera tenté de le conserver pour les six derniers mois de la saison, avant de le voir filer libre comme l’air au mois de juin. Quoi qu’il en soit, il est évident que de son côté, Memphis Depay affichera toujours la farouche volonté de quitter l’Olympique Lyonnais pour Barcelone, où il retrouverait son mentor Ronald Koeman…