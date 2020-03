OL : Depay vendu 50 ME, Aulas tiraillé au mercato

Dans : OL.

Victime d’une rupture des ligaments croisés en décembre dernier, Memphis Depay sera en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin 2021.

Dès l’annonce de la grave blessure de l’international néerlandais, Jean-Michel Aulas avait publiquement indiqué que l’OL allait proposer une prolongation de contrat à son capitaine. Une belle marque de confiance à l’égard de Memphis Depay, lequel n’a toutefois pas encore répondu à cette offre. A quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le flou enveloppe donc la situation de Memphis Depay, ce qui ne fait clairement pas les affaires de l’Olympique Lyonnais. Car pour Jean-Michel Aulas, la situation est extrêmement claire : soit Depay accepte de prolonger avant le mercato estival, soit il fera ses valises dès l’été 2020.

Si la seconde hypothèse se confirmait, alors l'OL pourrait clairement toucher le pactole grâce à la vente de Memphis Depay selon le site spécialisé Sportune. En effet, le média indique que le Néerlandais est estimé à environ 50 ME par les différents cabinets d’audit, que ce soit KPMG, Transfermarkt ou l’Observatoire du Football. Une somme rondelette qui a de quoi appâter la direction de l’Olympique Lyonnais, surtout quand on sait que les Gones n’ont dépensé que 20 ME pour le recruter en provenance de Manchester United en janvier 2017. De plus, un second élément pourrait pousser l’OL à se séparer de Memphis Depay, c’est le salaire très imposant du Hollandais. Et pour cause, le capitaine lyonnais émarge à 4,2 millions d’euros bruts par an, ce qui fait (largement) de lui le salaire le plus élevé du club. Prolongation ou vente l’été prochain, Lyon est donc pour l’instant confronté à un dilemme dont il n’est pas le seul décideur, Memphis Depay ne s’étant pas encore officiellement prononcé au sujet de son avenir…