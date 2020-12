OL : Depay valide le duo Aulas-Juninho à 100 %

Dans : OL.

Joueur phare du club depuis janvier 2017, Memphis Depay est totalement imprégné de l’environnement de l’Olympique Lyonnais.

En fin de contrat à l’issue de la saison, l’attaquant néerlandais de 27 ans ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Au mois de septembre, il était tout proche de rejoindre le FC Barcelone mais finalement, aucun accord définitif n’a été trouvé. Memphis Depay est donc resté à Lyon, et il ne doit pas réellement le regretter au vu de la saison énorme réalisé par l’équipe de Rudi Garcia jusqu’à présent. De quoi lui donner envie de prolonger ? Ce qui est certain, c’est que les négociations avec la direction seront fluides et sans langue de bois. Car dans une interview accordée à Kombini, l’attaquant des Pays-Bas a exprimé son admiration pour les deux principaux responsables de la direction lyonnaise, à savoir Juninho et Jean-Michel Aulas.

« Juninho est une source d’inspiration. Il a fait beaucoup de grandes choses pour l’OL, il sera toujours une légende du club. Maintenant, il est important pour le club en tant que directeur sportif. C’est un nouveau défi pour lui, il est hyper enthousiaste, c’est une bonne personne. Jean-Michel Aulas ? C’est une belle personne, un vrai homme d’affaires mais surtout, c’est quelqu’un d’honnête que j’apprécie beaucoup. En plus de travailler ensemble, c’est lui qui m’a fait entrer à l’OL, il est vraiment gentil et à chaque fois qu’on se voit ou qu’on discute, c’est agréable » a commenté le capitaine de l’Olympique Lyonnais, sur la même ligne que Rudi Garcia, lequel a répété cette semaine que le club rhodanien comptait des dirigeants de « très haut niveau ». Ce dont peuvent se réjouir les supporters…