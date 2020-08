OL : Depay va partir, Pierre Ménès a peu de doutes

Dans : OL.

Auteur d’un retentissant triplé contre Dijon vendredi soir en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, Memphis Depay est le sujet de conversation n°1 à Lyon.

Et pour cause, malgré un Final 8 de la Ligue des Champions assez décevant sur un plan individuel, le numéro 11 des Gones s’impose plus que jamais comme l’homme fort du système de Rudi Garcia. Capitaine et leader offensif, l’international néerlandais est courtisé en cette période de mercato. Il faut dire que sa blessure au genou, contractée en décembre dernier, a considérablement fait baisser sa valeur marchande. D’autant plus qu’en parallèle, sa situation contractuelle place Lyon face à un choix délicat. Les Gones marchent sur des œufs dans ce dossier complexe et c’est totalement logique selon Pierre Ménès, prêt à miser gros sur un départ de Depay, dont le nom a été associé à Barcelone ces dernières heures, notamment dans le cadre d’un improbable échange avec Samuel Umtiti.

« Le match (contre Dijon) a été marqué par le triplé de Depay, dont deux penalties transformés avec l’aide du poteau et de la transversale. Le Néerlandais qui est resté assez évasif sur son avenir. On sait de toute façon qu’en l’absence de Coupe d’Europe cette saison, des joueurs vont quitter l’OL avant le 5 octobre, date de fin du mercato. On pense à Aouar, Dembélé et Depay. Je ne pense pas que les trois partiront mais deux, c’est assez probable. Et ce sont peut-être les deux plus bankable - Aouar a une grosse cote et on sait que Koeman appréciait beaucoup Memphis lorsqu’il l’avait en sélection - qui quitteront le club » a commenté Pierre Ménès sur son blog. Reste maintenant à voir quelle stratégie l’Olympique Lyonnais adoptera dans les semaines à venir afin de réaliser le miracle de conserver Memphis Depay, malgré la non-qualification des Gones pour la prochaine Ligue des Champions…