OL : Depay prolongé, Aulas a un coup à jouer

Meilleur joueur de l’Olympique Lyonnais cette saison, Memphis Depay sera libre de tout contrat au mois de juin.

Courtisé par le FC Barcelone, le Borussia Dortmund ou encore Liverpool et la Juventus Turin, l’international néerlandais semble apprécier cette situation. Dans le viseur des plus gros clubs européens, Memphis Depay aurait cependant tout intérêt à sécuriser au plus vite son avenir selon Rolland Courbis. S’appuyant sur la situation de Jeff Reine-Adelaïde, qui s’est rompu une seconde fois les ligaments croisés en 15 mois, le consultant de RMC estime que Jean-Michel Aulas peut vendre à Memphis Depay un projet très séduisant, celui de sécuriser son avenir en prolongeant à l’OL sans pour autant le retenir en cas de grosse proposition au mercato estival.

« Memphis Depay est un peu bizarre. Là, il a la possibilité de signer officiellement dans son futur club. C’est un superbe footballeur, mais il a l’air bizarre comme mec. Il est très attachant, mais il reste flou. C’est dur de le suivre. Ses proches peuvent lui dire que les blessures n’arrivent pas qu’aux autres. En voyant ce qui arrive à Reine-Adélaïde, il pourrait être inquiet en se disant : ‘Pour éviter le pire, je vais prolonger maintenant avec Lyon. Et je m’entends avec le président si un plus gros club que l’OL vient me chercher’. Comme ça, il serait tranquille pour la fin de saison avec l’OL et sa sélection pour l’Euro 2021. C’est bizarre qu’il ne veuille pas réfléchir à cette possibilité-là. En tout cas, il a bien été géré par Garcia. Il est revenu à 100 %. C’est le joueur numéro un de cette équipe » a argumenté l’ancien entraîneur de Montpellier ou encore du Stade Rennais dans des propos rapportés par FootRadio.com. Sur le papier, le deal semble gagnant-gagnant. Reste à voir ce qu’en pensera Memphis Depay…