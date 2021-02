Transfert OL : Liverpool à l'assaut de Depay ?

Dans : OL.

Libre comme l’air au mois de juin, Memphis Depay attire la convoitise des plus grands clubs européens au mercato.

Dans le viseur du FC Barcelone au mois de septembre, l’international néerlandais suscite également un intérêt du Borussia Dortmund. En effet, le club de la Ruhr a fait de Memphis Depay sa priorité en cas de départ de Jadon Sancho ou d’Erling Haaland cet été. Il faut dire que la situation contractuelle du capitaine de l’OL est attractive puisque le Néerlandais sera disponible pour zéro euro cet été, à moins qu’il prolonge à la surprise générale son contrat en faveur de Lyon. A en croire les informations du site Fichajes.net, un nouveau cador européen est sur les traces de Memphis Depay. Et si cet intérêt se confirme, nul doute qu’il fera grandement douter le buteur de l’OL au sujet de son avenir.

Désireux de renforcer son secteur offensif la saison prochaine, Jürgen Klopp a jeté son dévolu sur Memphis Depay. En effet, Liverpool a manifesté son intérêt auprès des agents de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais dans l’optique d’une signature cet été. Il faut dire que derrière les indispensables Salah, Mané et Roberto Firmino, les Reds ne possèdent pas réellement de joueurs de stature internationale en attaque. Diogo Jota a été recruté l’été dernier, mais le Portugais s’est rapidement blessé. Confronté à de nombreux pépins physiques cette saison, Liverpool souhaite doubler chaque poste avec des joueurs confirmés et c’est précisément dans cette optique que Memphis Depay intéresse les Reds. Reste maintenant à voir ce que l’international néerlandais pensera de cet intérêt, lui qui a peu de chances de s’imposer comme un titulaire à Liverpool au vu de la complémentarité sidérante affichée par Salah, Mané et Firmino depuis plus de deux ans…