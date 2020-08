OL : Depay pour relancer le Barça, ça sent la rumeur en bois

Dans : OL.

Nommé entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman aimerait attirer plusieurs de ses compatriotes néerlandais. A commencer par l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay. Une information à prendre avec précaution.

Malgré le stade des demi-finales atteint en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais risque de vivre un mercato compliqué cet été. Le septième de Ligue 1 ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. Ce qui devrait inciter certains joueurs majeurs à faire leurs valises. Surtout si des formations ambitieuses se manifestent. On pense évidemment à Houssem Aouar, Moussa Dembélé et à Memphis Depay, qui n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire en 2021.

Une situation qui n’aurait pas échappé à Ronald Koeman. En effet, la radio catalane RAC1 croit savoir que le nouvel entraîneur du FC Barcelone aimerait attirer l’attaquant des Gones. Une information plutôt étonnante, pour ne pas dire improbable. Car on le sait, l’arrivée d’un coach amène toujours son lot de rumeurs mercato. Il fallait s’attendre à ce que l’on annonce des internationaux néerlandais dans le viseur du Barça qui vient de recruter l’ancien sélectionneur des Oranje.

Depay a-t-il le niveau ?

Ce n’est pas non plus un hasard si le milieu de l’Ajax Amsterdam Donny van de Beek est également annoncé sur les tablettes de Koeman. On peut aussi se demander si Depay a le niveau nécessaire pour relancer un Barça en difficulté. Et qui souhaitait jusqu’ici s’offrir Lautaro Martinez, un attaquant d’un tout autre calibre. Rappelons que le Lyonnais, de retour après une grave blessure au genou, n’a pas vraiment brillé pendant le « Final 8 » de la C1. Sa signature à Barcelone serait donc une sacrée surprise…