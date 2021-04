OL : Depay plus fort que Roberto Firmino, Liverpool a un doute

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’OL en juin, Memphis Depay dispose de nombreuses pistes à quelques mois du mercato.

La star de l’Olympique Lyonnais est ciblé de longue date par la Juventus Turin, le FC Barcelone ou encore le Borussia Dortmund. Mais vraisemblablement, Memphis Depay a toujours la cote en Premier League, où il est assez peu annoncé ces dernières semaines. En effet, à en croire les informations relayées par Calcio Mercato ainsi que par la presse espagnole, la star de l’OL plaît beaucoup à Jürgen Klopp, qui songe à lui afin de redynamiser sa ligne d’attaque. Un temps associé à Kylian Mbappé, Liverpool pourrait privilégier la piste de Memphis Depay dans le cas où Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino restent tous chez les Reds. L’idée serait simplement d’apporter un quatrième homme sans pour autant se ruiner dans le but de booster l’attaque et relancer la concurrence.

Dans l’esprit de Jürgen Klopp, c’est surtout Roberto Firmino qui serait menacé par une potentielle arrivée de Memphis Depay. Aux yeux du coach allemand, il est nécessaire de disposer d’ailiers très rapides à l’instar de Salah et de Mané et d’un faux n°9 excellent dans les remises et dans le jeu dos au but. Le profil de Memphis Depay correspond beaucoup plus à celui de Firmino qu’à ceux de Salah et de Mané. Reste maintenant à voir si l’attaquant de l’OL sera tenté par ce challenge, malgré une place de titulaire loin d’être garantie. De plus, les autres clubs intéressés par Memphis Depay sont également susceptibles de convaincre le Néerlandais. En plus de la Juventus Turin ou encore de Barcelone, l’AS Roma et le Paris Saint-Germain ont manifesté leur intérêt. L’été promet d’être chaud pour Depay, entre un mercato plein de surprises et un Euro excitant à venir avec sa sélection des Pays-Bas dont il est l’un des joueurs majeurs.