OL : Piqué à l’hôpital, l'avenir de Depay chamboulé !

Dans : OL.

Samedi soir, le FC Barcelone a abandonné trois points sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-0), mais a surtout perdu Gérard Piqué…

Gravement touché au ligament croisé latéral antérieur du genou, le défenseur catalan sera éloigné des terrains entre quatre et cinq mois. Un véritable coup dur pour Ronald Koeman, qui ne compte plus réellement sur Samuel Umtiti et qui se retrouve totalement dépourvu en défense centrale. Dès lors, les priorités du prochain mercato changent et selon les informations du journaliste Marçal Lorente, il est désormais assez improbable de voir Memphis Depay poser ses valises à Barcelone au mois de janvier. La direction barcelonaise envisageait sérieusement le transfert du capitaine de l’OL. Mais cette brutale absence de Gérard Piqué chamboule tous les plans…

« La direction sportive du FC Barcelone exclut la signature de Memphis Depay en janvier » a posté le journaliste sur son compte Twitter, avant de poursuivre. « S’il y a une vente au mercato hivernal, la signature prioritaire de Barcelone sera celle d’un défenseur central comme Eric Garcia (ndlr : Manchester City) ou d’un défenseur prêté ». Autant dire que pour Memphis Depay, tout proche de rejoindre le FC Barcelone au mois de septembre et qui est finalement resté à l’OL, un transfert en Catalogne cet hiver a désormais du plomb dans l’aile. Comme indiqué par Jean-Michel Aulas il y a quelques jours, l’international néerlandais a désormais toutes les chances de terminer la saison à Lyon, avant sans doute de partir libre de tout contrat au mois de juin. A moins que le président de l’OL parvienne à réaliser un véritable coup de maître en prolongeant le bail de sa star, ce qui n’est absolument pas la tendance pour le moment.