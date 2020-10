OL : Depay n'a pas signé au Barça, il a trouvé le coupable

Dans : OL.

Remplaçant face à l’OM (1-1), Memphis Depay était titulaire pour le choc entre les Pays-Bas et le Mexique, mercredi soir en match amical.

Le capitaine de l’Olympique Lyonnais vit une période délicate, à la sortie d’un mercato éprouvant psychologiquement. Et pour cause, l'attaquant des Gones avait un espoir de rejoindre le FC Barcelone jusqu’à l’ultime minute du mercato. Mais malgré un accord tripartite entre le vice-champion d’Espagne en titre, l’OL et le joueur, le deal n’a pas été conclu. Comme indiqué mercredi par la presse catalane, c’est la ligue de football espagnole qui a bloqué l’opération afin que le FC Barcelone ne dépasse pas le plafond salarial autorisé. Après la défaite des Pays-Bas contre le Mexique, Memphis Depay a brisé le silence en évoquant pour la première fois son transfert avorté à Barcelone au mercato.

« J'étais assez proche du Barça » reconnait l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, avant d’expliquer les raisons de ce transfert avorté. « Seul le règlement ne m'a pas permis de signer. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails, mais certaines règles l'ont malheureusement empêché ». Les regrets sont immenses pour l'ancien de MU, qui se voyait déjà évoluer sous les ordres de son mentor Ronald Koeman, aux côtés de Lionel Messi, Antoine Griezmann ou encore Philippe Coutinho. Il devra finalement se contenter de la bonne vieille Ligue 1, au minimum pour les trois mois à venir. Au mois de janvier, ce dossier sera très certainement relancé, le FC Barcelone n’ayant pas perdu espoir de recruter le capitaine des Pays-Bas dans un avenir proche. Mais pour s’offrir Memphis Depay, le club catalan devra certainement se débarrasser d’un joueur supplémentaire afin de libérer de la masse salariale. Cet été, les départs ont pourtant été nombreux au Camp Nou avec Vidal, Semedo, Rakitic ou encore Luis Suarez et Todibo.