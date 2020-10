OL : Depay lance déjà les hostilités, un départ cet hiver ?

Dans : OL.

Le transfert de Memphis Depay de Lyon à Barcelone n’a pas eu lieu cet été. Toutefois, le Néerlandais sait qu’il sera sollicité cet hiver. Et peut-être par d'autres clubs.

Annoncé du côté du FC Barcelone dans les dernières semaines du mercato, Memphis Depay est finalement resté à Lyon. Ainsi, le numéro 10 du club rhodanien devra continuer à rendre service à l’OL pour les prochains mois, du moins jusqu’en janvier minimum. S’il peut être déçu de ne pas avoir pu rejoindre son ancien sélectionneur Ronald Koeman en Catalogne, le Néerlandais sait comment relativiser. Sa situation contractuelle avec l’Olympique Lyonnais (contrat jusqu’au 30 juin 2021) lui permettra d’être scruté de près au prochain mercato par les éventuels clubs intéressés. L’attaquant le sait et en a fait part au journal néerlandais AD à la veille du déplacement des Oranje en Bosnie.

« Nous serons bientôt en janvier. Nous devrons attendre et voir comment les choses se passent. Non pas que je parte à coup sûr mais il y a de fortes chances qu’il y ait bientôt des clubs. J’ai 26 ans et je suis presque libre, alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s’intéressent à moi, n’est-ce pas ? », a-t-il confié. Des dires qui laissent penser que Memphis Depay garde dans un coin de sa tête un possible départ de Lyon en janvier. Ronald Koeman aura-t-il ce désir de rapatrier son compatriote chez les Blaugranas en hiver ? « On verra bien », rapporte l’homme aux quatre buts en cette saison en Ligue 1.