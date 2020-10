OL : Depay au Barça cet hiver, voici la condition

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’OL en 2021, Memphis Depay était tout proche d’un départ pour le FC Barcelone au mercato estival.

En marge du rassemblement des Pays-Bas, le capitaine de l’Olympique Lyonnais a confirmé en milieu de semaine qu’il avait été « tout proche » de rejoindre le FC Barcelone. Mais la Ligue de football espagnole a mis son véto sur cette opération en raison de la masse salariale du vice-champion d’Espagne en titre. Concrètement, en l'absence de ventes sèches, le Barça aurait dépassé le plafond salarial autorisé en cas de signature de Memphis Depay. Dans les prochaines semaines, les Blaugrana vont donc s’atteler à dégraisser afin de faire une place au buteur lyonnais, qui reste la priorité de Ronald Koeman pour le mercato hivernal.

La clé se nomme Ousmane Dembélé

A en croire les informations obtenues par le Mundo Deportivo, un seul et unique départ pourrait suffire à libérer la masse salariale nécessaire à la signature de Memphis Depay, à condition que le joueur sacrifié soit un élément fortement rémunéré. Dans les faits, le départ d’Ousmane Dembélé permettrait, par exemple, à Barcelone d’être suffisamment libéré financièrement afin de recruter Memphis Depay. Reste maintenant à voir si les pensionnaires du Camp Nou parviendront à se débarrasser de l’international français, proche d’un prêt à Manchester United cet été, mais qui a finalement pris la décision de rester à Barcelone. Du côté de Memphis Depay, on espère bien évidemment que cette situation se décantera, possiblement dès cet hiver. D’autant plus qu’un accord avait bel et bien été trouvé entre le Barça et l’Olympique Lyonnais pour un transfert estimé à environ 15 ME bonus compris. Un montant relativement faible, mais qui s’explique par la situation contractuelle du joueur ainsi que par sa récente rupture des ligaments croisés en décembre 2019…