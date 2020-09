OL : Depay joker du PSG, Nabil Djellit valide à fond

Dans : OL.

A la recherche d’un joker offensif assez polyvalent afin de combler les départs de Cavani et de Choupo-Moting, le PSG songe à l’idée de recruter Memphis Depay.

Auteur d’un triplé contre Dijon pour le premier match des Lyonnais en Ligue 1 vendredi soir, l’international néerlandais n’a plus qu’un an de contrat dans la capitale des Gaules. C’est précisément cet aspect qui rend si attractif l’ancien attaquant de Manchester United aux yeux de Leonardo, bien conscient qu’il pourrait mettre le grappin sur un super joueur pour une somme dérisoire. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit a totalement encouragé le PSG à suivre la piste du meilleur joueur de l’Olympique Lyonnais. Car pour le journaliste de France Football, le talent et le caractère du Néerlandais en font une piste crédible et très sexy pour l’attaque du Paris Saint-Germain au mercato.

« Le PSG songe à Memphis Depay, comme d’autres gros clubs européens. Aujourd’hui, un tel joueur, à un an de la fin de son contrat, cela n’intéresse pas que le FC Barcelone. Paris se pose un certain nombre de questions sur la personnalité du joueur et sa capacité à s’adapter. Mais concrètement, Depay est un joueur qui peut vous apporter à tous les postes offensifs. C’est un joueur qui du talent et beaucoup de caractère. Si de gros clubs européens veulent le recruter, je ne vois pas pourquoi le PSG n’y penserait pas non plus », a commenté le consultant, persuadé que le Paris Saint-Germain réalisera une belle affaire financière et sportive en s’attachant les services de Memphis Depay au mercato. Reste maintenant à voir quel sera le prix exigé par Jean-Michel Aulas pour transférer son attaquant. Pour rappel, l’OL a transmis en décembre dernier une proposition de prolongation à son capitaine. Une proposition toujours sans réponse…