OL : Depay, Giroud... Un drôle de mercato se prépare à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Le mercato est encore loin mais à Lyon, il fait déjà beaucoup parler. En effet, de nombreux joueurs sont susceptibles de quitter le navire...

C’est notamment le cas d’Aouar, Ndombele et bien évidemment Memphis Depay. D’ailleurs selon les informations du Progrès, l’OL n’hésitera pas à vendre l’international néerlandais au mercato. Et pour le remplacer, un nom revient avec insistance : celui d’Olivier Giroud. Un deal qui pourrait voir le jour l’été prochain selon Christian Lanier et Antoine Osanna, journalistes pour le quotidien régional qui ont répondu aux questions des internautes sur le mercato.

« Memphis veut partir dans un grand club européen. S’il y a une proposition pour lui, il sera certainement vendu cet été au mercato. Giroud ? C’est un nom qui revient souvent. Jean-Michel Aulas l’aime beaucoup. Cela fait deux saisons que le président des Gones lui court après. Et comme Giroud ne joue quasiment plus… » ont confié les journalistes du Progrès, visiblement informés sur le mercato à venir de l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à voir comment l’arrivée du buteur français serait accueillie par les supporters rhodaniens. D’autant qu’à la pointe de l’attaque, Moussa Dembélé monte doucement mais surement en puissance à Lyon.