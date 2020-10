OL : Depay et Garcia le font mentir, Govou applaudit

Dans : OL.

Le marché des transferts est terminé, et Memphis Depay retrouve son vrai niveau.

L’attaquant néerlandais avait forcé pour rejoindre le FC Barcelone, dont l’entraineur Ronald Koeman était tout simplement son ex-sélectionneur avec les « Oranje ». Mais le deal ne s’est pas fait, alors que tout semblait réglé, et que Lyon ne s’y opposait pas. En dépit de la déception, l’ancien de Manchester United s’est remis au travail, et a visiblement désormais la tête dans le bon sens. S’il avait déjà marqué en début de saison, Memphis Depay a cette fois-ci mis la manière dans les deux derniers matchs, avec une implication et des efforts qui ont été soulignés et remarqués par Sidney Govou. L’ancien attaquant de l’OL se voulait très critique à l’encontre du capitaine lyonnais ces derniers temps, jugeant que conserver un joueur qui voulait à tout prix partir n’était pas une bonne chose. Mais il assume totalement son erreur et l’avoue dans les colonnes du Progrès.

« Cette victoire contre Monaco est encourageante. Il n’y a pas eu de réelle maîtrise, beaucoup de réussite, mais on ne gagne pas 4-1 par hasard non plus. Clairement, Memphis est le leader offensif de l’équipe. J’ai été critique avec lui, mais là, il a enfilé le costume du leader technique, ça ne fait aucun doute quand on observe son attitude, son activité. Il joue en pointe, j’étais sceptique, mais dans cette animation, avec deux joueurs de couloir généreux comme Kadewere et Toko Ekambi, dans l’occupation du terrain, il y a de la complémentarité », explique un Sidney Govou pas loin de penser que l’OL a trouvé une animation offensive qui convient à Memphis Depay. Un peu moins à Moussa Dembélé, qui suit désormais les matchs depuis le banc de touche.