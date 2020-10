OL : Depay est « une anomalie de la nature », Lyon sidéré

Dans : OL.

Responsable de la performance à l’Olympique Lyonnais, Antonin Da Fonseca s’est confié sur les Gones qui l’ont le plus impressionné ces dernières années. Et dans son Top 3, l’attaquant Memphis Depay arrive en tête.

De nouveau décisif contre l’AS Monaco (4-1) dimanche en Ligue 1, Memphis Depay est bien l’homme fort de l’Olympique Lyonnais en ce début de saison. L’attaquant des Gones, à la passe ou à la conclusion, montre une redoutable efficacité qui justifie en grande partie le retour du club rhodanien en haut de tableau. Il n’y a donc plus d’inquiétude à avoir le concernant, l’international néerlandais, à court de rythme pendant le « Final 8 » de la Ligue des Champions cet été, a bien retrouvé toutes ses sensations après sa grave blessure au genou en décembre dernier. Une guérison express aux yeux d’Antonin Da Fonseca, le responsable de la performance du club qui le considère comme un joueur à part sur le plan physique.

« Les Lyonnais qui m’ont le plus impressionné ? J’hésite entre plusieurs. Memphis c’est presque une anomalie de la nature, il a une force incroyable, a confié le préparateur physique sur OLTV. Il se régénère vite et enchaîne les matchs sans se blesser. Je l’ai vu revenir de blessures importantes en moins de deux semaines quand on annonçait un mois de récupération. Maxwel Cornet, je me souviens que lors du match retour contre la Roma, il avait réussi à faire 1000 mètres de sprint, c’est du rarement vu. Alexandre Lacazette aussi a cette capacité à revenir très vite lorsqu’il se blesse. Et surtout, quand il revient, il arrive à être performant tout de suite. » Une excellente nouvelle pour l'OL qui, en plus d'avoir conservé son capitaine, peut profiter de son retour en forme.