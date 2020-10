OL : Depay en alerte, la porte du Barça se referme !

Dans : OL.

Dans les ultimes heures du mercato, Memphis Depay était tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le FC Barcelone.

Un accord avait été trouvé entre le vice-champion d’Espagne et l’OL, mais il avait été impossible pour Barcelone de conclure l’opération en raison d’une masse salariale trop importante. Cet hiver, les Blaugrana pourraient de nouveau tenter de s’offrir l’attaquant rhodanien. Mais pour l’heure, rien dit que Memphis Depay fera ses valises pour la Catalogne. Une chose est en revanche certaine : si l’attaquant des Pays-Bas ne signait pas à Barcelone au mois de janvier, alors la porte du FC Barcelone pourrait bien définitivement se refermer. C’est tout du moins le constat établit par La Nouvelle République ce week-end…

« Actuellement visé par une motion de défiance, Bartomeu pourrait être destitué avant la fin de son mandat qui s'achève à l'été 2021... Si ce n'est pas le cas, des élections seront alors organisées pour choisir son successeur mi-mars 2021 » indique le média avant de poursuivre. « Koeman pourrait faire les frais d'un changement de direction, la coutume voulant que le nouveau président modifie l'encadrement pour repartir sur de nouvelles bases. Si Koeman était évincé, Memphis Depay verrait alors s'éloigner ses chances d'intégrer le prestigieux Barça. Raison de plus pour continuer à briller dans le Rhône ». Un scénario qui serait absolument catastrophique pour Memphis Depay, lequel souhaitait plus que tout rejoindre son mentor Ronald Koeman au FC Barcelone lors du mercato estival. Mais les débuts du Néerlandais étant assez délicats et son avenir pouvant s’écrire en pointillés en cas de changement de présidence, il est absolument impossible de savoir si Memphis Depay rejoindra le Camp Nou dans les mois à venir.