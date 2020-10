OL : Depay effondré il ne voulait pas jouer contre l’OM !

Dans : OL.

Memphis Depay a trouvé un accord contractuel avec le FC Barcelone mais sauf surprise, il sera sur la feuille de match ce dimanche à l’occasion du choc OL-OM.

Remplaçant à Lorient la semaine dernière, l’international néerlandais est pressenti pour être titulaire pour la confrontation très attendue contre l’Olympique de Marseille, ce dimanche soir au Groupama Stadium. Selon les indiscrétions de L’Equipe, l’ex-attaquant de Manchester United devrait être associé à Moussa Dembélé et à Karl Toko-Ekambi sur le front de l’attaque lyonnaise. Pourtant, le joueur ne serait pas particulièrement chaud pour débuter ce sommet de la Ligue 1 et il aurait confié à certains de ses coéquipiers lyonnais sa désolation. Et cela pour une raison simple : écœuré par son transfert avorté à Barcelone, le n°11 de l’OL ne se sent pas en état de tenir sa place.

« Rudi Garcia devrait parler avec son capitaine pour le relancer » note Hervé Penot. « Il est difficile de savoir comment il va digérer cette déception et s’il sera titulaire. Mais on voit mal le Néerlandais, déjà sur le banc à Lorient dimanche, enchainer par une deuxième sortie en survêt avant de partir en sélection. Il ne faut pas négliger l’orgueil de ce type de personnage, rarement du genre à baisser les bras ». Reste que dans sa tête, Memphis Depay se voyait déjà évoluer aux côtés d'Antoine Griezmann et Lionel Messi au FC Barcelone sous les ordres de son mentor, Ronald Koeman. Samedi soir, le club catalan n’était toujours pas en mesure de soumettre une proposition ferme et officielle à l’Olympique Lyonnais, qui attend entre 20 et 30 ME pour son capitaine, selon les sources. Ce dossier, bien parti pour s’éterniser jusqu’à lundi soir à minuit, aura-t-il un impact direct sur la prestation de Memphis Depay contre l’OM ce dimanche ? Réponse dans quelques heures.