OL : Aulas confirme, Aouar et Depay ne sont plus à vendre !

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais a confirmé samedi soir que les dossiers Houssem Aouar et Memphis Depay étaient définitivement réglés à 48h de la fin du mercato.

Jean-Michel Aulas n’avait donc pas bluffé lors de la présentation de Lucas Paqueta en annonçant que ce samedi le mercato de l’Olympique Lyonnais serait fermé dans le sens des départs. Car dans la foulée du dernier entraînement de l’OL à la veille de la réception de l’Olympique de Marseille dimanche soir au Groupama Stadium, le patron du club rhodanien a confirmé dans L'Equipe qu’il avait discuté avec Rudi Garcia et que désormais les départs d’Houssem Aouar et de Memphis Depay n’étaient plus possibles. « J'ai demandé à Rudi (Garcia) : ''Quelle est la meilleure équipe possible ?'' Il m'a répondu : ''Avec Memphis et Houssem.'' Je lui ai donc annoncé qu'on allait les garder », raconte Jean-Michel Aulas dans ce qui ressemble un peu à du storytelling.

Si l'international tricolore a clairement validé ce choix et ne souhaite plus partir de l'Olympique Lyonnais, du côté de Memphis Depay la pilule est nettement plus dure à avaler. L'attaquant international néerlandais, qui avait validé les conditions de son éventuel futur contrat avec le FC Barcelone, espère toujours que les dirigeants du Barça trouveront un moyen pour financer son transfert, Ronald Koeman comptant sur lui. Mais pour Jean-Michel Aulas les choses sont désormais claires, Memphis Depay jouera en 2020-2021 à Lyon, avec la possibilité de partir libre l'été prochain, sauf accord de prolongation.