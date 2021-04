OL : Depay de retour, Manchester United à l’affût

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’OL au mois de juin et courtisé à travers toute l’Europe, Memphis Depay a peu de chances de poursuivre sa carrière à Lyon.

La piste la plus chaude pour le capitaine de l’Olympique Lyonnais est sans aucun doute le FC Barcelone, dont l’entraîneur Ronald Koeman souhaite absolument l’attirer. Joan Laporta n’est pas contre la venue de Memphis Depay, mais le Barça doit d’abord dégraisser et a notamment l’intention de se séparer du très cher et trop souvent blessé Philippe Coutinho. Si la piste du Barça prenait trop de temps à se concrétiser, l’attaquant des Pays-Bas pourrait alors étudier les autres options qui se proposent à lui. La Juventus et l’AC Milan le surveillent au même titre que le Borussia Dortmund ou encore le PSG. Selon les informations de The Express, son ancien club de Manchester United est également attentif à la situation de Memphis Depay.

Un simple plan C pour Manchester United ?

Les Red Devils possédaient depuis son départ en 2017 une clause de rachat prioritaire pour faire revenir Memphis Depay. Manchester United n’a jamais utilisé cet avantage mais étudie désormais la possibilité de faire revenir l’attaquant de l’OL gratuitement. Le média britannique croit cependant savoir que l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer considère davantage Memphis Depay comme un ailier plutôt que comme un avant-centre dans la mesure où le buteur de l’OL est une alternative à Ousmane Dembélé et à Jadon Sancho. Les pépites du FC Barcelone et du Borussia Dortmund sont les priorités de Manchester United en attaque. Mais si ces dossiers très onéreux s’avéraient finalement trop complexes, alors l’actuel deuxième de la Premier League pourrait se rabattre sur Memphis Depay. De son côté, la star de l’OL ne devrait pas réellement apprécié d’être considéré comme le plan C. En ce sens, le Barça reste donc le grand favori dans le dossier Depay. Car au contraire de Manchester United, le vice-champion d’Espagne en titre a toujours fait savoir à Memphis qu’il était sa priorité en attaque…