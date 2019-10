OL : Depay danger n°1, Leipzig a tout compris

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Eblouissant sous le maillot des Pays-Bas et régulièrement décisif à l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay est clairement l’atout offensif principal des Gones à la veille du choc de Ligue des Champions face à Leipzig. Nouveau coach du club allemand, Julian Nagelsmann a très clairement identifié la principale menace de l’Olympique Lyonnais, comme il l’a indiqué en conférence de presse. Non, Leipzig ne va pas mettre en place un plan anti-Depay. En revanche, le Néerlandais sera surveillé de près…

« On va essayer de faire en sorte que peu de ballons arrivent sur lui. Quand il utilise sa vitesse, il devient très difficile de défendre sur lui. Il est très créatif. On va essayer de le mettre hors circuit afin qu'il ne reçoive pas trop de ballons pour accélérer » a indiqué le coach allemand, tandis que son défenseur Ibrahima Konaté a également insisté sur ses partenaires de l’Equipe de France espoirs, Dembélé, Aouar et Jeff Reine-Adelaïde. Sur le papier, l’Olympique Lyonnais a de nombreux atouts offensifs, que Leipzig semble craindre. Reste maintenant à voir si l’équipe de Sylvinho, en grande difficulté depuis plusieurs semaines, parviendra à créer du danger sur les buts allemands mercredi soir dans ce match comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Champions.