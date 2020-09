OL : Aulas bluffe pour Umtiti et Depay, la révélation choc !

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas a mis fin au feuilleton Samuel Umtiti. Il a ajouté n’avoir reçu aucune offre pour Depay mais du côté de l’Espagne, on pense à un coup de bluff du président du club lyonnais.

A une semaine de la clôture du mercato, l’OL doit jongler avec plusieurs dossiers chauds. Si le départ des meilleurs éléments était dans les tuyaux en raison de la non-participation du club à une Coupe d’Europe, force est de constater qu’aucun n’a pour le moment plié bagages. Envoyé avec insistance au Barça, Memphis Depay n’a pas bougé. Jean-Michel Aulas annonçait il y a deux semaines que la situation économique difficile du Barça était un frein au transfert du Néerlandais en Catalogne. Et hier après le match de l’OL à Lorient, il a nié avoir reçu une offre officielle du FCB pour son attaquant. Un autre dossier lie les deux clubs, celui de Samuel Umtiti.

Aulas a coupé court, bien qu’un retour du défenseur central est désiré, l’OL n’a pas les moyens de payer le salaire conséquent du champion du monde. Les dossiers Depay et Umtiti sont à l’arrêt à s’en référer aux propos du président lyonnais mais en Espagne, Mundo Deportivo va dans le sens contraire. Le quotidien espagnol annonce que l’OL et le Barça discutent depuis un certain temps à propos d’un deal incluant Depay et Umtiti. Concernant le premier cité, MD émet que sa non titularisation dimanche à Lorient peut être un signe d’un éventuel départ vers Barcelone. Il reste une semaine aux deux clubs pour trouver un dénouement à ces deux dossiers. Rendez-vous le 5 octobre pour faire le point.