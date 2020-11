OL : Depay « bon pour Lyon » mais trop faible pour le Barça ?

Dans : OL.

Cet été, Memphis Depay était tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais pour le FC Barcelone en fin de mercato.

Un accord semblait avoir été trouvé entre le club rhodanien et le vice-champion d’Espagne en titre. Mais pour d’obscures raisons, le capitaine de l’OL n’a pas été autorisé à s’engager en faveur de Barcelone, dont la masse salariale exponentielle a visiblement été un frein à la finalisation de l’opération. Malgré cet accroc, Ronald Koeman fait toujours de Memphis Depay sa priorité afin de renforcer l’attaque du Barça, un constat d’autant plus valable depuis la grave blessure au genou d’Ansu Fati. Néanmoins, il n’est pas certain que Memphis Depay soit un joueur assez régulier pour répondre aux exigences d’un club tel que Barcelone.

C’est tout du moins l’avis extrêmement tranché de l’ancien international néerlandais (6 sélections) Sander Westervel, interrogé à ce sujet sur Radio Marca. Memphis Depay appréciera le soutien de ses compatriotes… « Je ne crois pas que Depay soit un joueur pour le Barça. C'est un bon joueur, il est bon pour Lyon. Koeman le connaît bien. Mais à Barcelone il faut très bien jouer à chaque match. Pour moi, il ne joue pas tous les matchs au niveau dont a besoin le Barça, ce n'est pas le joueur parfait pour le Barça » a fait savoir l’actuel membre du staff de la sélection U17 des Pays-Bas. Un constat assez dure à l’égard de Memphis Depay dans la mesure où l’attaquant de l’OL fait preuve d’une régularité épatante en sélection. Rien ne permet donc d’affirmer que l’ex-buteur de Manchester United serait incapable de se hisser au niveau des exigences du FC Barcelone. Il faudra sans aucun doute attendre de le voir à l’œuvre sous le maillot blaugrana pour juger de sa capacité ou non de répondre aux exigences d’un tel club…