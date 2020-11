OL : Memphis Depay d'accord avec Barcelone, son salaire dégringole

Dans : OL.

Même si JM Aulas pense pouvoir le conserver, Memphis Depay aurait déjà validé son futur contrat au FC Barcelone avec un énorme sacrifice.

Le président de l’Olympique Lyonnais veut y croire, ou du moins laisser entendre que cela est possible, mais la situation de Memphis Depay semble acquise et cela dès le mercato d’hiver, l’attaquant néerlandais quittera l’OL en janvier histoire de rapporter un joli chèque plutôt que de partir libre en fin de saison. Et pour accueillir l’ancien joueur de Manchester United, une destination est évoquée depuis des mois, à savoir le FC Barcelone. Ronald Koeman le dit et le répète, il pense que Memphis Depay va énormément apporter au Barça. Mais pour faire signer l’international néerlandais, le club catalan souhaite que ce dernier fasse un effort financier et à priori cela aurait été accepté par le joueur lyonnais.

Le Mundo Deportivo affirme qu’un accord a d’ores et déjà été trouvé entre le FC Barcelone et Memphis Depay. Pour rejoindre le Barça jusqu’en 2025, l’attaquant de 26 ans a accepté de baisser très fortement son salaire afin de contribuer au redressement financier du club catalan. Avant même de signer, le joueur néerlandais de l’Olympique Lyonnais aurait donc déjà validé ce gros effort, condition indispensable à sa venue en Espagne. De quoi permettre un transfert rapide, l'OL ne pouvant pas non plus se montrer trop gourmand pour ce transfert à six mois de la fin du contrat. Pour rappel, sous le maillot de Lyon, Memphis Depay gagne 5ME par saison.