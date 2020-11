OL : Depay au Milan AC, ce gros détail change tout

Dans : OL.

Courtisé avec assiduité par le FC Barcelone depuis de longs mois, Memphis Depay a également une très belle cote en Italie.

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, en fin de contrat avec les Gones à l’issue de la saison, figure notamment dans les petits papiers de la Juventus Turin. Il faut dire que la Vieille Dame est toujours à l’affût lorsqu’il s’agit de récupérer un top joueur en fin de contrat. Mais en Série A, c’est le Milan AC qui est le plus souvent associé à Memphis Depay dans l’optique du mercato estival. Et pour cause, le club lombard recherche activement un successeur à Zlatan Ibrahimovic. Selon les informations de Calcio Mercato en ce début de semaine, le plan de l’AC Milan est de conserver le Suédois jusqu’en juin 2022, mais de l’associer à un attaquant plus jeune dès l’été prochain.

L’attaquant qui sera recruté devra être capable de prendre ses responsabilités à la pointe de l’attaque du Milan AC dans un an et demi, lorsque Zlatan Ibrahimovic raccrochera les crampons. Et tandis que Memphis Depay pourrait être l’heureux élu, le média transalpin précise que pour l’heure, aucune négociation n’a été entamée avec l’international néerlandais, buteur dimanche soir avec les Pays-Bas contre la Bosnie (3-1). Et si le Milan AC ne s’est pas activé plus que cela pour recruter Memphis Depay, c’est car l’actuel leader de la Série A vise prioritairement un autre attaquant en la personne de Luka Jovic, en situation d’échec depuis un an au Real Madrid. Pour l’heure, le buteur serbe est la priorité du Milan AC. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé avec les Merengue, qui ne le retiendront pas l’été prochain. Bien au contraire, le Real Madrid ayant la farouche intention de recruter un certain Kylian Mbappé en attaque… Quant à Memphis Depay, il est toujours aussi difficile de savoir où il jouera la saison prochaine.