OL : Barcelone ne veut pas de Memphis Depay, un résultat terrible

Annoncé comme très proche du FC Barcelone, et désireux lui aussi de signer au Barça, Memphis Depay risque d'être surpris par l'accueil des supporters catalans.

Ronald Koeman a fait de Memphis Depay sa priorité au mercato d’hiver et du côté de l’attaquant néerlandais, qui sera en fin de contrat avec Lyon en juin 2021, on est désormais prêt à partir, quitte à baisser son salaire pour rejoindre le Barça. Même si Jean-Michel Aulas tente de bluffer afin de tirer le maximum de la vente de l’ancien mancunien, il semble évident que le président de l’Olympique Lyonnais ne refusera pas une offre barcelonaise. Le deal semble donc envisageable pour envoyer Memphis Depay à Barcelone. Mais ce samedi, le Mundo Deportivo révèle les résultats d’un sondage réalisé auprès des Socios du Barça, et cela ne va pas franchement rassurer le joueur néerlandais sur sa capacité à devenir un des chouchous du Camp Nou.

Interrogé sur l’intérêt de recruter Memphis Depay comme numéro 9, les supporters catalans ont répondu à 67,3% que ce n’était pas du tout une bonne idée pour le FC Barcelone. « C’est entendu, le joueur de l’OL est talentueux, mais il est peu probable qu’il puisse s’installer au cœur de l’attaque », constate Javier Gascon, journaliste du quotidien sportif barcelonais. Et plutôt que Memphis Depay, le cœur des fans du Barça penche très clairement en faveur de Lautaro Martinez, ils sont 54,5% à souhaiter sa venue, l’attaquant international argentin de l’Inter, dont le nom a souvent circulé du côté des Ramblas. Reste que si le joueur de l'Olympique Lyonnais sera libre en fin de saison, Lautaro Martinez est lié jusqu'en 2023 avec le club milanais, et sa valeur est estimée à 70ME, ce qui n'est pas du tout le même tarif. De quoi forcément inciter les dirigeants du Barça à pencher plus du côté de Memphis Depay pour de simples raisons budgétaires, que cela plaise, ou pas, aux supporters en cette période électorale.