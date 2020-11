OL : Depay au Barça, le Real Madrid a une idée pour Lyon

Dans : OL.

Encore buteur avec les Pays-Bas dimanche contre la Bosnie-Herzégovine, Memphis Depay est sur une bonne dynamique en ce moment. Au grand bonheur de l’OL.

Depuis la fin du mercato estival, l'international néerlandais marche sur l’eau. Auteur de cinq buts et de trois passes décisives en 10 matchs de Ligue 1 cette saison, Memphis Depay reste l’un des meilleurs joueurs du championnat de France, avec les stars du PSG. Par conséquent, et alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain, son nom revient souvent dans la rubrique mercato. Tout proche du Barça l’été dernier, le joueur de 26 ans pourrait bien réaliser son rêve en janvier prochain, vu que Ronald Koeman fait tout son possible pour l’amener à Barcelone. Si l’OL est prêt à toutes les éventualités concernant Memphis, les Gones pensent forcément à sa succession. Et un ancien attaquant de Lyon pourrait bien venir remplacer Depay. C’est en tout cas la volonté de Mariano Diaz, selon Donbalon.

Blacklisté par Zidane au Real ces derniers mois, le joueur de 27 ans serait effectivement prêt à mettre son contrat madrilène de côté pour retrouver du temps de jeu à Lyon. Après deux saisons pratiquement blanches, « l’international dominicain a demandé à quitter le Real durant le prochain mercato pour retourner à l’OL », où il a réalisé la meilleure saison de sa carrière, avec 21 buts en 2017-2018. Un revirement de situation qui ne fait pas trop les affaires de Florentino Pérez, qui pensait plus vendre Luka Jovic l’hiver prochain. Mais si Madrid reçoit une offre de 20 ME de la part de l’OL pour Mariano, le président des Merengue dira forcément oui. Reste à savoir si Lyon voudra compenser le potentiel départ de Depay avec un joueur comme Mariano Diaz.