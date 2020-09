OL : Mariano Diaz de retour à Lyon, une décision brutale

Dans : OL.

Parmi les pistes offensives pour l'Olympique Lyonnais, le nom de Mariano Diaz était évoqué. Du côté de l'OL on a pris une décision radicale dans ce dossier.

Objet d’un assez incroyable aller-retour entre le Real Madrid et l’Olympique Lyonnais, Mariano Diaz sait que son avenir chez les Merengue sera compliqué, Zinedine Zidane ne comptant pas plus sur lui cette saison que lors de la précédente. Alors, c’est dans ce contexte que le retour de l’attaquant de 27 ans, qui avait marqué 18 buts en Ligue 1 lors de son unique saison passée à l’OL, a été plusieurs fois évoqué ces dernières semaines. Mais si l’on en croit Le Progrès, l’improbable come-back de Mariano Diaz à Lyon n’est plus du tout d’actualité, Jean-Michel Aulas et Juninho étant réellement déterminés à s’offrir le trio Lucas Paqueta, Alexander Sorloth et Facundo Pellistri pour dynamiter les défenses de L1.

Concernant Mariano Diaz, même si le Real Madrid a commencé sa saison de Liga par un triste nul (0-0) dimanche soir face à la Real Sociedad, et que l'équipe de Zinedine Zidane a déjà montré des soucis offensifs, il semble hautement improbable que l'ancien lyonnais sera conservé. Le club de Florentino Perez tente de trouver une solution afin d'exfiltrer son attaquant, mais pour l'instant Mariano Diaz ne veut pas entendre parler d'un départ. Le nom de l'attaquant international dominicain avait également circulé à l'OM, qui est passé à autre chose, mais quoi qu'il en soit Mariano Diaz a encore trois ans de contrat avec Madrid.