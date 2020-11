OL : Depay après Aouar, la Juventus veut piller Lyon

Dans : OL.

Cet été, la Juventus Turin a régulièrement été associée à l’OL au mercato, en raison d’un intérêt très prononcé pour Houssem Aouar.

Le champion d’Italie en titre était tout proche de rafler la mise puisqu’un accord avait été trouvé avec Jean-Michel Aulas pour le transfert d’Houssem Aouar en échange de 50 ME et du prêt de Federico Bernadeschi. Mais le milieu droit de la Juventus Turin a refusé de servir de monnaie d’échange, et a totalement fait capoter le deal. Également visé par Arsenal et le Real Madrid, Houssem Aouar fera sans doute l’objet d’une nouvelle approche de la Juventus Turin lors du prochain mercato. Mais à en croire les informations obtenues par Calcio Mercato, Andrea Pirlo est également intéressé par un autre joueur de l’Olympique Lyonnais. Et sans surprise, il s’agit de Memphis Depay, dont la situation contractuelle a récemment mis plusieurs clubs en alerte.

Il faut dire que la perspective de recruter un joueur de ce calibre pour zéro euro est extrêmement tentante pour les cadors européens, qui n’ont rien raté des grosses prestations de Memphis Depay avec la sélection des Pays-Bas depuis près de deux ans. Priorité absolue de Ronald Koeman au FC Barcelone, le capitaine de l’Olympique Lyonnais n’est pas certain de rejoindre la Catalogne au mois de janvier. Comme indiqué mardi après-midi sur notre site, le club blaugrana n’aura tout simplement pas les moyens de se renforcer à Noël, à moins de vendre un joueur à forte valeur marchande. Dès lors, le transfert de Memphis Depay en cours de saison est improbable. Une situation dont souhaite profiter la Juventus Turin, véritable spécialiste pour recruter des joueurs en fin de contrat, et qui aimerait faire honneur à cette réputation en s’offrant Memphis Depay pour zéro euro. Reste maintenant à voir ce que le principal intéressé en pensera, lui qui s’est vu signer à Barcelone au mois de septembre…