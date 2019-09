OL : Depay à Milan, la rumeur se crashe au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Comme à chaque trêve internationale, un joueur fait beaucoup parler de lui à l’Olympique Lyonnais, il s’agit de Memphis Depay. Et pour cause, l’international néerlandais brille de mille feux avec les Pays-Bas, où il s’impose comme un élément offensif incontournable. Brillant dans un rôle axial, l’attaquant de l’OL ne laisse pas les grands clubs indifférents. Et ce lundi matin, Calcio-Mercato affirmait que le Milan AC rêvait de s’offrir les services du n°10 de la Hollande lors du prochain mercato estival.

Reste que la rumeur paraît hautement improbable selon la version italienne d’Eurosport, qui indique que cette piste n’est pas cohérente par rapport au nouveau projet du Milan AC. « Depay a un profil certes intéressant, mais son prix est hors de portée pour un club comme le Milan AC. L’idée du club est très claire : valoriser des jeunes recrutés pour un prix bien inférieur à celui de Depay ou les faire devenir des piliers de l’équipe. Depay, auteur d’un début de saison fulgurant, est estimé à 50-60 ME par Lyon » indique le média, pour qui la rumeur d’un transfert de Memphis au Milan AC ne tient donc pas debout. Voilà qui rassurera les fans de l’Olympique Lyonnais…