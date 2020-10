OL : 30 ME pour Depay, le Barça pigeon du mercato hivernal ?

Dans : OL.

Après son transfert récemment avorté, Memphis Depay pourrait seulement patienter jusqu’à cet hiver avant de rejoindre le FC Barcelone. L’occasion pour l’Olympique Lyonnais de recevoir un montant inespéré pour son attaquant ?

Ce n’est peut-être que partie remise pour Memphis Depay. Alors que tout semblait finalisé pour son départ au FC Barcelone cet été, l’attaquant a dû rester à l’Olympique Lyonnais à cause de la Liga. En effet, l’instance espagnole a interdit au club catalan de dépasser le plafond salarial. Un coup dur pour le Néerlandais qui rêvait de rejoindre son ancien sélectionneur Ronald Koeman au sein d’une écurie aussi prestigieuse. Mais qui pourrait bien parvenir à ses fins en janvier prochain. Sauf revirement de situation, l’entraîneur du Barça continuera de réclamer la venue de son compatriote.

D’ailleurs, le vice-champion d’Espagne ne perd pas de temps et aurait déjà trouvé un nouvel accord avec le pensionnaire de Ligue 1. Selon les informations de Don Balon, les Blaugrana auraient accepté de conclure le transfert au mercato hivernal pour 30 millions d’euros, un montant validé sous forme de bonus. On ignore quel serait le contenu de ces options. En tout cas, la somme serait énorme voire exagéré pour un joueur dont le contrat prendra fin cinq mois plus tard. A noter que le deal dépendrait d’un ou plusieurs départs au Barça. Mais aussi de l’avenir du président Josep Maria Bartomeu. Autrement dit, rien n’est vraiment acté.