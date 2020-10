OL : Depay à Barcelone, accord à 25 ME hors bonus ?

Dans : OL.

Remplaçant face à l’OM dimanche soir (1-1), Memphis Depay a toutes les chances de quitter l’Olympique Lyonnais ce lundi.

Le dernier jour du mercato promet d’être mouvementé à l’OL. Sauf incroyable retournement de situation, Houssem Aouar ne quittera pas Lyon. En revanche, l’avenir de Memphis Depay semble plus que jamais s’écrire au FC Barcelone, comme Juninho l’avait laissé entendre après le match nul face à l’Olympique de Marseille, dimanche soir au Groupama Stadium. « Il est déjà tombé d'accord avec le Barça, on ne s’en cache pas du tout. Peut-être que ce lundi, il partira au Barça mais il n'y a rien de sûr » faisait savoir le directeur sportif de l’OL, loin d’être un adepte de la langue de bois, y compris quand il évoque le mercato de son club.

Face aux caméras de Téléfoot, Juninho était peu optimiste au sujet des chances de l’OL de conserver Memphis Depay. Il avait visiblement de bonnes raisons puisque selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’international néerlandais de Lyon est effectivement attendu ce lundi à Barcelone afin de s’engager en faveur du vice-champion d’Espagne en titre, où l’entraîneur Ronald Koeman le veut plus que tout depuis sa prise de fonctions. De son côté, Fabrizio Romano apporte quelques précisions économiques. Le journaliste italien évoque un transfert à 25 ME hors bonus pour Memphis Depay au FC Barcelone. Si de tels chiffres venaient à se confirmer, il s’agirait d’une très grosse vente pour l’Olympique Lyonnais, dans la mesure où Memphis Depay n’a plus qu’un an de contrat à l’OL, et revient tout juste d’une grave blessure. Pour rappel, l’ancien attaquant de Manchester United s’est mis d’accord depuis plusieurs jours avec Barcelone sur les termes de son futur contrat…