OL : Denayer est libre, Genesio l'attend à Rennes !

Jason Denayer n'a pas prolongé son contrat avec l'Olympique Lyonnais, et il peut donc signer librement. Le Stade Rennais est à l'affût.

Quatre ans après avoir signé à l’Olympique Lyonnais en provenance de Manchester City moyennant 10 millions d’euros, Jason Denayer est donc parti du club rhodanien sans rapporter le moindre centime à Jean-Michel Aulas, aucun accord n’ayant été trouvé pour une prolongation du contrat de l’international belge. Il est vrai que cette saison, le défenseur de 26 ans a passé pas mal de temps à l’infirmerie, et c’est d’ailleurs encore le cas, puisqu’il a renoncé à jouer la Ligue des Nations avec les Diables Rouges en raison d’un problème à la voûte plantaire. Une fois qu’il sera remis totalement remis, l’ancien joueur des Citizens va devoir trouver un club et il n’aura que l’embarras du choix. Cependant, selon FootMercato, un club de Ligue 1 s’est déjà positionné sur Jason Denayer, et c’est un club où l’on connaît et apprécie les joueurs lyonnais, puisqu’il s’agit du Stade Rennais entraîné par Bruno Genesio et où le directeur sportif est un certain Florian Maurice.

Denayer à Rennes, l'OL va adorer

Le média spécialisé explique que le club breton, qui jouera l'Europa League, souhaite renforcer sa défense et que c'est dans ce but que Rennes s'intéresse énormément à Jason Denayer, dont le profil plait à Florian Maurice. Cependant, le 4e du dernier Championnat de Ligue 1 n'est évidemment pas seul à penser à l'international belge qui malgré ses déboires à Lyon, où Peter Bosz n'a pas vraiment compté sur lui, a toujours une vraie valeur. Cependant, le Stade Rennais a un avantage que les autres clubs n'ont pas, c'est que c'est Florian Maurice qui avait convaincu celui qui jouait alors à Manchester City de signer à l'Olympique Lyonnais il y a quatre ans. La boucle pourrait ainsi être bouclée.