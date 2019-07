OL : Dembélé vendu au mercato, la réponse limpide de Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Il y a encore quelques jours, un transfert de Moussa Dembélé vers Manchester United semblait totalement envisageable.

Et pour cause, les Red Devils cherchaient un remplaçant à Romelu Lukaku, plus que jamais sur le départ et Moussa Dembélé ne semblait pas fermer la porte à un départ de Lyon. Ces dernières heures, les nouvelles sont néanmoins rassurantes pour les Gones puisque Manchester United devrait récupérer Paulo Dybala en échange de son attaquant belge, et ainsi lâcher la grappe à Jean-Michel Aulas pour Moussa Dembélé.

Offre ou pas de Manchester United, le récent troisième de Ligue 1 n’avait de tout de façon aucunement l’intention de céder son meilleur buteur. C’est tout du moins ce que l’entraîneur rhodanien Sylvinho a indiqué avec force dans les colonnes du journal L’Equipe. « Dembélé ne bouge pas, la fenêtre est fermée ! OK ? (Il sourit) » a indiqué avec humour mais non sans conviction l’entraîneur brésilien de Lyon, bien conscient de tenir un attaquant aussi prometteur qu’efficace dans ses rangs à l’aube d’une saison où Lyon va devoir apprendre à vivre sans la créativité de joueurs tels que Nabil Fekir ou Tanguy Ndombélé.