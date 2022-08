OL : Dembélé s’accroche, l’Angleterre a encore son mot à dire

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2023, Moussa Dembélé a prévu d’aller au bout de son contrat. L’attaquant français a refusé de prolonger et compte bien partir libre l’été prochain. A moins qu’un club de Premier League ne parvienne à le convaincre dans les jours à venir.

Le coup de pression de Bruno Cheyrou n’a pas l’air d’inquiéter Moussa Dembélé. Sur la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais, le responsable du recrutement avait présenté deux options aux joueurs sous contrat jusqu’en 2023 : une prolongation ou un départ. De son côté, l’attaquant de 26 ans n’a choisi aucune de ces possibilités. L’ancien joueur de Fulham et du Celtic a refusé de se réengager avec le club rhodanien et compte bien partir libre l’été prochain. Mais rien n’est jamais définitif tant que le marché des transferts reste ouvert.

L'OL peut encore y croire

Alors de l’autre côté de la Manche, le spécialiste de la Ligue 1 Jonathan Johnson ne serait pas surpris de voir un pensionnaire de Premier League arracher la signature du Lyonnais. « Je pense qu'un départ de Moussa Dembélé est une réelle possibilité, a envisagé le journaliste sur Sky Sports. Lyon préférerait récupérer de l'argent pour son transfert plutôt que de le perdre sans indemnité l'été prochain. Il semble que le joueur préfère aller au bout de son contrat et partir libre l'été prochain. »

La Real Sociedad passe à l’offensive pour Moussa #Dembele.



Alors qu’Alexander #Isak devrait s’envoler vers l’Angleterre, la Sociedad aurait fait une offre à l’OL de 6M€ + 4M€ de bonus. Une offre qui ne laisserait pas insensible Moussa #Dembele. (Foot Mercato) pic.twitter.com/vq4a0iVgIP — Inside Gones (@InsideGones) August 24, 2022

« Mais étant donné le faible temps de jeu dont il disposera maintenant qu'Alexandre Lacazette est revenu à l'Olympique Lyonnais, je pense vraiment que son départ est une possibilité si la bonne offre arrive, a annoncé Jonathan Johnson. Je crois qu'il y a un certain nombre de clubs qui suivent Moussa Dembélé et qui le voient peut-être comme une bonne affaire d'ici la fermeture du marché des transferts, surtout qu'ils se souviennent de ses passages en Angleterre avec Fulham et au Celtic en Ecosse. » Moussa Dembélé a effectivement une belle cote en Angleterre où Manchester United a régulièrement été cité parmi ses courtisans.