OL : Dembélé opte pour United, une offre en or à la clé

Dans : OL.

Dans son édition de lundi, le journal L’Equipe indiquait clairement que l’Olympique Lyonnais allait perdre plusieurs titulaires importants lors du prochain mercato.

Le départ d’Houssem Aouar est d’ores et déjà acté, le milieu de terrain lyonnais ne s’imaginant pas poursuivre au sein de son club formateur en l’absence de coupe d’Europe. Dans les prochaines semaines, Memphis Depay pourrait bien arriver à la même conclusion, lui dont le contrat avec les Gones expire en juin 2021. Cet été, l’Olympique Lyonnais pourrait bien perdre la totalité de ses cadres dans le secteur offensif puisque le départ de Moussa Dembélé se trame également. Courtisé par de nombreux clubs anglais, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow a d’ailleurs fait son choix, selon les informations obtenues par le Daily Star.

Dans le viseur de Chelsea et de Manchester United, l’attaquant de 23 ans a opté pour les Red Devils selon le tabloïd britannique. Conscient qu’il y a une place à prendre du côté d’Old Trafford, où Anthony Martial et Marcus Rashford peuvent évoluer sur les côtés, le buteur de l’Olympique Lyonnais aurait d’ores et déjà donné son accord de principe à Manchester United même si les négociations contractuelles sont toujours en cours. En parallèle, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer prépare une offre à Jean-Michel Aulas. Et selon toute vraisemblance, celle-ci devrait être colossale. On parle d’une proposition à près de 70 ME pour déloger l’homme aux 44 buts à l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée en 2018 en provenance du Celtic Glasgow pour 22 ME. Reste maintenant à voir ce que Jean-Michel Aulas pensera de tout cela, lui qui n’a sans doute pas envie de perdre Aouar, Dembélé et Depay durant le même mercato. Mais avec la possibilité de récupérer trois fois sa mise de départ, le président lyonnais dispose d’une opportunité financière en or…