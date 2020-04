OL : Moussa Dembélé, Lyon entouré de fauves au mercato

Dans : OL.

Moussa Dembélé suscite l'attention de nombreux clubs européens, et l'Olympique Lyonnais devra être vigilant lors du mercato.

Ces derniers jours, si le mercato de l’Olympique Lyonnais a été évoqué, cela concernait surtout l’éventuel départ de Houssem Aouar, et la possible prolongation de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas ayant ouvertement fait comprendre que les deux étaient très possibles. Mais selon la presse italienne, il y a également un joueur de l’OL qui excite les passions, et pas uniquement de l’autre côté des Alpes. En effet, ce lundi, Il Bianco Nero, média spécialisé sur la Juventus comme son nom l’indique, affirme que l’adversaire de l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions a un œil très attentif sur le dossier Dembélé, même si pour l’instant tout est en stand-by comme tenu des événements liés à l’épidémie de coronavirus.

Mais lorsque le mercato ouvrira, alors Fabio Paratici, le coordinateur technique de la Juventus, fera une évaluation précise du dossier Moussa Dembélé et une offre pourrait être transmise à Jean-Michel Aulas. Du moins si, du côté de la Vieille Dame, on estime toujours que l’attaquant français mérite de rejoindre le Piémont. Cependant, Il Bianco Nero rappelle que la Juventus aura de sacrés concurrents face à elle si une offre est faite à l'OL, puisque les noms de Chelsea, Arsenal et Manchester United circulent depuis des mois comme étant très tentés par Moussa Dembélé. Arrivé à l’Olympique Lyonnais en provenance du Celtic pour 22ME lors du mercato 2018, le buteur de 23 ans a une valeur désormais estimée au double.