OL : Dembélé est monstrueux, Shaqiri l'envoie au sommet

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur de quatre buts depuis le début de la saison, Moussa Dembélé est pour le moment un homme fort de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais.

Avec le départ de Memphis Depay au FC Barcelone, l’ex-attaquant du Celtic Glasgow et de l’Atlético de Madrid est le leader de l’attaque de l’OL. Un statut que Moussa Dembélé assume parfaitement pour l’instant avec quatre buts en Ligue 1 dont un bijoux lors de la dernière journée de championnat face à Strasbourg au Groupama Stadium. Recrue phare de l’OL cet été en attaque, Xherdan Shaqiri a évolué avec les plus grands attaquants de la planète, de Robert Lewandowski à Mohamed Salah en passant par Roberto Firmino. Le Suisse est donc très bien placé pour juger Moussa Dembélé. Et dans une interview accordée au Daily Record, il s’est montré dithyrambique au sujet de l’attaquant français de 24 ans.

Shaqiri est épaté par Dembélé

« Pour moi, Moussa Dembélé est l'un des meilleurs attaquants en Europe. Je n'ai pas encore beaucoup joué avec lui, mais, à l'entraînement, j'ai déjà pu voir qu'il a toutes les qualités requises pour attaquant. Notre entente s'améliorera au fil des matches et je suis sûr que nous pouvons grandement aider l'équipe » a expliqué Xherdan Shaqiri avant de s’étaler au sujet des objectifs de l’OL pour la saison 2021-2022. « Nous avons commencé la saison doucement, mais, maintenant, nous avons trouvé la manière dont nous voulons jouer et nous nous sentons en confiance. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe de Lyon que nous sentons que nous pouvons réaliser de grandes choses cette saison. J’ai gagné des championnats, des Ligue des Champions et je suis là pour gagner plus de titres et aider l’équipe à avoir du succès ». Nul doute que pour atteindre ces objectifs ambitieux, l’OL aura besoin d’un duo Dembélé-Shaqiri en feu toute la saison en attaque.