OL : Dembélé c'est 20 buts garantis, Riolo se mouille !

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Contre Strasbourg dimanche soir (3-1), Moussa Dembélé a inscrit son quatrième but sur les trois derniers matchs. Impressionné mais pas surpris, Daniel Riolo voit grand pour l’attaquant lyonnais cette saison.

Après un début de saison extrêmement compliqué, l’Olympique Lyonnais retrouve des couleurs depuis trois matchs. Et sur cette période, un homme brille en particulier : Moussa Dembélé. Double buteur face à Clermont, il a offert la victoire à Nantes avec le seul but de la rencontre. Et dimanche soir, il a mis son équipe dans le droit chemin contre Strasbourg en ouvrant la marque grâce à un joli appel, et un magnifique enchaînement contrôle de la poitrine, demi-volée croisée du gauche en lucarne. De retour de son prêt court à l’Atlético de Madrid, Moussa Dembélé s’affirme comme l’homme fort de l’attaque de Peter Bosz, avec le départ de Memphis Depay. Daniel Riolo estime que l’OL ne pouvait rêver mieux que Moussa Dembélé pour cette saison.

« Dembélé va coller ses 20 buts avec Lyon »

Pour le journaliste, cette saison 2021-2022 pourrait être celle de l'attaquant lyonnais. « On a souvent critiqué Moussa Dembélé, mais c’est un sacré buteur quand il est mis en confiance. Il ne sera jamais l’un des meilleurs attaquants du monde, mais à partir du moment où tu lui dis ‘c’est toi le boss de l’attaque’, il marque. L’OL n’a pas d’autre buteur. Donc ils lui font confiance. C’est le taulier de l’attaque. Les autres sont là pour lui, à lui de mettre les buts qu’il faut. Il n’y a pas de raison que Dembélé ne fasse pas une bonne saison. Il peut même faire une très bonne saison. Il a de bons passeurs autour de lui, avec Aouar ou Shaqiri. Dembélé va coller ses 20 buts. De toute façon, l’OL n’a pas les moyens d’avoir un grand buteur. En tout cas, avec Dembélé, Lyon avance, il se passe quelque chose », a déclaré Daniel Riolo, sur RMC. Encore 16 réalisations, et Moussa Dembélé, capitaine de Lyon dimanche soir, atteindra cette fameuse barre des 20 Buts. Sa saison sera déterminante pour l’OL.