OL : Dembélé déjà taclé, welcome to Premier League !

Dans : OL.

A la recherche d’un avant-centre dans l’optique du prochain mercato estival, Chelsea et Manchester United sont très intéressés par un transfert de Moussa Dembélé.

Estimé à environ 70 ME par Jean-Michel Aulas, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais rejoindra assurément la Premier League l’été prochain. Mais pourtant, l’ancien buteur du Celtic Glasgow ne fait pas totalement l’unanimité Outre-Manche, où certains observateurs déconseillent à Chelsea et à Manchester United de miser une somme si importante sur Moussa Dembélé. Ancien joueur d’Arsenal et du Celtic Glasgow, Charlie Nicolas a par exemple conseillé aux poids lourds de Premier League de foncer sur un autre attaquant français, Odsonne Edouard, meilleur que Moussa Dembélé selon l’ancien international écossais.

« Odsonne Edouard est assez bon pour aller jouer à Chelsea ou à Manchester United. Je dis cela avec une certaine confiance car je pense qu’il pourrait réellement jouer dans un top club de Premier League. C’est à lui de voir dans quel club et dans quel championnat il veut poursuivre sa carrière. Je parle de Manchester United et de Chelsea car depuis six mois, ils sont associés à Moussa Dembélé, un autre ancien joueur du Celtic Glasgow. Mais selon moi, Odsonne Edouard est un meilleur footballeur que l’attaquant de Lyon. Si j’étais à la place des dirigeants du Celtic, j’essaierais de prolonger Edouard, avec une belle revalorisation » a indiqué dans les colonnes de L’Express un Charlie Nicolas absolument persuadé que l’ancien attaquant du PSG est bien supérieur à Moussa Dembélé. Pas encore transféré en Angleterre que déjà, le buteur de l’Olympique Lyonnais est critiqué. Ce sera à lui de répondre sur le terrain quand il aura rejoint la Premier League mais en attendant, de grands objectifs l’attendent avec l’Olympique Lyonnais d’ici la fin de la saison.