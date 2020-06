OL : Dembélé, c'est niveau ventre mou, pas Big 6

Dans : OL.

Grâce à ses 22 buts et ses 7 passes décisives toutes compétitions confondues, Moussa Dembélé fait partie des attaquants les plus courtisés d’Europe au mercato.

Les clubs de Premier League sont particulièrement friands du profil de l’ancien attaquant du Celtic Glasgow, adroit devant les buts et qui ne se démonte pas dans les duels physiques. Depuis plusieurs semaines, trois clubs anglais sont régulièrement cités parmi les prétendants de l’ancien international espoirs français : Arsenal, Manchester United et Chelsea. En ce qui concerne les Blues, la porte est peut-être fermée dorénavant puisque l’équipe de Frank Lampard a officialisé jeudi la signature de Timo Werner. Pas de regrets pour Moussa Dembélé selon Didier Roustan puisque, sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le consultant a indiqué que l’attaquant rhodanien n’avait pas le niveau pour évoluer dans un club d’un tel calibre selon lui.

Roustan calme la hype Moussa Dembélé

« Chelsea, s’ils ont Abraham et qu’ils prennent Werner, ça devient compliqué. Il y a aussi Giroud. Il faut être bien vigilant. Werner et Abraham, c’est emmerdant. Par rapport à son jeu et à certaines choses, il a encore des carences. Je ne le situe pas à ce niveau. Et dans les grands matchs… Il y a eu le match à Saint-Etienne ou contre le PSG où il suit et marque dans le but vide. Oui, c’est un grand match… Mais moi je l’attends plutôt en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, même dans le jeu, je ne le vois pas. Quand ils sont en infériorité numérique, il n’est pas dans le truc. Même s’il a des qualités, je ne le mets pas aussi haut. Donc je me dis, Leicester, je ne le vois pas beaucoup plus haut, je ne le vois pas dans le top 10 » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Des propos qui ne vont pas plaire à Jean-Michel Aulas, lequel espère récupérer un pactole grâce à la vente de son attaquant vedette au mercato…