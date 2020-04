OL : Dégoûté, Arsenal renonce à Aouar

Dans : OL.

Houssem Aouar continue de faire rêver sur le marché des transferts, et c’est en Angleterre que le numéro 8 de l’OL a la côte. Toutefois, Arsenal ne pourra pas se le payer.

Toujours en grande difficulté en Premier League, Arsenal ne rêve même plus de Ligue des Champions. Depuis le départ d’Arsène Wenger, les Gunners se cassent les dents et n’arrivent plus à se hisser au niveau ne serait-ce que du Top6 anglais. Malgré des investissements copieux comme avec Nicolas Pépé, l’alchimie ne prend pas, et les espoirs reposent donc sur Mikel Arteta, le nouvel entraineur. Celui-ci devra toutefois faire avec une enveloppe un peu plus limitée que prévue, sachant que la masse salariales des Gunners est incroyablement élevée pour un club désormais ancré au milieu de tableau. Si un départ majeur comme celui de Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas enregistré, Arsenal devra se montrer prudent au mercato. Avec une conséquence assez terrible puisque The Sun annonce qu’un gros transfert devra être refusé à l’intersaison, si elle existe…



Manchester City et Liverpool suivent déjà Houssem Aouar, dont le profil technique avec toujours une belle marge de progression séduit les managers. Mais dans un transfert qui devrait se boucler au-delà de la barre des 50 ME, le journal anglais précise que Mikel Arteta est parfaitement conscient qu’en cas de surenchère, Arsenal n’aura pas les moyens de lutter avec des équipes qualifiés en Ligue des Champions, et avec des moyens financiers supérieurs. Tant pis donc à priori pour les retrouvailles entre Aouar et Alexandre Lacazette, Arsenal ayant toujours eu l’habitude d’attirer les joueurs français. Mais l’époque des « invincibles » avec Thierry Henry, Patrick Vieira ou Manu Petit semble désormais bien lointaine, et malgré son prestige, Arsenal ne fait plus forcément autant rêver que cela pour les joueurs venus de Ligue 1.