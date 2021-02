OL : Déçu, Aouar voulait taper l'OM dans un Vélodrome plein

Dans : OL.

Toujours en course pour le titre en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais compte bien repartir de Marseille avec les trois points. Et tant pis si le Vélodrome est privé de ses habitués.

Un temps considéré comme un sérieux prétendant au titre, l’Olympique de Marseille ne regarde plus du tout le podium de Ligue 1. Le club phocéen va seulement tenter d’accrocher un billet pour l’Europa League en fin de saison. Il n’empêche que le match de dimanche face à l’Olympique Lyonnais reste une très belle affiche de Ligue 1. L’une de ces rencontres qui excitent le milieu Houssem Aouar malgré l’absence des supporters au Vélodrome.

« Sans public, ça change un peu mais malheureusement, on fait avec depuis le début de la saison, a regretté l’international français. On ne joue pas dans notre stade donc il reste encore cette notion à domicile et à l'extérieur. Quoi qu'il arrive, on sait ce qu'on veut faire à Marseille et on y va avec beaucoup d'ambition. Ça a toujours été des matchs très engagés avec beaucoup d'adversité et une concurrence entre les deux clubs et les deux équipes. »

« Pas de favori » selon Aouar

« C'est un match qu'on aime jouer car ça reste deux des plus grands clubs français, il y a beaucoup de rivalité. Toute l'équipe, le club, les supporters... On est impatient à l'approche de ce genre de match, s’est emballé le Lyonnais. On a conscience de nos objectifs : on veut aller le plus haut et le plus loin possible. On veut revenir avec la victoire de Marseille pour continuer notre marche en avant. Il n'y a pas de favori. » Au-delà de la rivalité avec l’OM, les Gones savent qu’ils n’ont plus beaucoup de jokers à griller dans la course au titre.