OL : Décision prise, Milan Badelj refuse de signer à Lyon

Dans : OL, Mercato.

Libre après la fin de son contrat à la Fiorentina, Milan Badelj (29 ans) a l’embarras du choix pour la suite de carrière.

L’international croate, finaliste de la Coupe du monde en Russie, a l’opportunité de rester en Italie grâce au Milan AC et la Lazio Rome. Ou de tenter sa chance dans un nouveau championnat. En effet, le Zénith Saint-Pétersbourg est prêt à l’accueillir, tout comme le Sporting Portugal et l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Face à toutes ces propositions, le milieu défensif avait demandé un temps de réflexion la semaine dernière.

Quelques jours plus tard, Badelj et son agent ont tranché en faveur de la Lazio, annonce TMW. L’ancien joueur d’Hambourg discuterait actuellement avec les dirigeants romains pour régler les derniers détails avant sa signature. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio confirme et évoque un contrat de quatre ans pour le natif de Zagreb. A la recherche d’un milieu pour épauler Lucas Tousart, l’OL devra continuer sur une autre piste.