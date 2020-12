OL : De Zerbi, mais que viendrait-il faire à Lyon ?

Dans : OL.

Malgré un début de saison réussi, Rudi Garcia a peu de chances d’être prolongé à la tête de l’Olympique Lyonnais l’été prochain.

Bien évidemment, le départ de l’ancien entraîneur de Marseille est conditionné à la suite du championnat, car une prolongation reste possible en cas d’exploit en Ligue 1. Mais selon toute vraisemblance, l’OL ne devrait pas prolonger Rudi Garcia, en fin de contrat à l’issue de la saison. Dès lors, on se demande légitimement qui Jean-Michel Aulas et Juninho vont choisir afin de combler le départ du technicien de 56 ans. En Italie, le nom de Roberto De Zerbi circule. Mais cette rumeur n’a pas beaucoup de sens selon le spécialiste du foot italien Guillaume Maillard-Pacini, interrogé à ce sujet par Inside Gones.

« Je ne le vois pas partir tout de suite à l'étranger. Je pense même qu'un plus gros club italien pourrait miser sur lui. Pour l'instant, je ne crois pas à la rumeur Roberto De Zerbi à l'OL mais il faudra suivre ça. De Zerbi est un entraineur qui fait très bien joué son équipe. Pour lui, le résultat c'est bien mais le jeu est tout aussi important. Il se verrait bien rester à Sassuolo et son rêve est d'emmener son équipe en Coupe d'Europe » a fait savoir le journaliste, lequel s’est également exprimé au sujet de Lucas Paqueta, qu’il connaît très bien pour l’avoir vu évoluer longuement à l’AC Milan. « Au fur et à mesure, Paqueta s'est un peu perdu à Milan. On lui reprochait un manque de statistiques malgré le fait qu'il était très bon au début. Les tifosis n'ont pas regretté son départ mais c'est un joueur de talent, Rudi Garcia doit lui donner confiance. En tout cas, c'est un joueur qui ne fera pas de vague s'il ne joue pas beaucoup. C'est évident que les brésiliens à l'OL vont l'aider, c'est mieux. Je présume que Juninho joue un rôle très important, il était en première ligne pour négocier sa venue ». Deux avis qui ne manqueront pas d’intéresser les supporters de l’Olympique Lyonnais en cette période plutôt excitante pour le club rhodanien avec une troisième place en L1 et un possible changement d’entraîneur à l’issue de la saison.