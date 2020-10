OL : De Sciglio l'avoue, le PSG était son premier choix

Dans : OL.

Prêté par la Juventus Turin en fin de mercato estival, Mattia De Sciglio va découvrir la Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais. Mais le latéral droit aurait pu s’illustrer dans le championnat français plus tôt, et surtout sous un autre maillot.

Pour les habitués de la rubrique mercato en Ligue 1, le nom de Mattia De Sciglio est loin d’être méconnu. Car bien avant son prêt à l’Olympique Lyonnais pour cette saison, la piste du latéral droit de la Juventus Turin a souvent été évoquée du côté du Paris Saint-Germain. Et plus particulièrement l’hiver dernier lorsque le directeur sportif Leonardo cherchait à anticiper le départ en fin de contrat de Thomas Meunier. Les discussions avec la Vieille Dame étaient même avancées puisque l’on parlait d’un accord pour un échange avec le latéral gauche parisien Layvin Kurzawa.

Mais le deal avait finalement capoté à cause des Bianconeri qui étaient revenus sur leur décision au dernier moment. Quelques mois plus tard, le principal intéressé semble encore surpris par ce revirement de situation. « J’étais proche du PSG, mais l’accord avec la Juve est tombé à l’eau, a confirmé l’Italien dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot. On en a discuté surtout en janvier, mais l’opération n’a pas été faite car les deux clubs n’ont pas trouvé d’accord. Au final, je suis arrivé à l’OL. » A la demande de l’entraîneur Rudi Garcia qui avait perdu Pierre Kalulu, Kenny Tete et Rafael.