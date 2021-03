OL : De Sciglio acheté par Lyon, Aouar dans le coup ?

Dans : OL.

A la surprise générale, Rudi Garcia avait décidé de titulariser Mattia De Sciglio plutôt que Léo Dubois dans le couloir droit de sa défense contre le PSG dimanche (2-4).

Face à la vitesse supersonique de Kylian Mbappé, le défenseur prêté par la Juventus Turin a pris l’eau, au même titre que Marcelo. Très discret depuis son arrivée à Lyon en provenance de la Juve cet été, le latéral de 28 ans n’est pas parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable malgré une concurrence loin d’être féroce avec Cornet d’un côté et Dubois de l’autre. Cela étant, l’Olympique Lyonnais apprécie le professionnalisme de l’Italien ainsi que sa mentalité absolument irréprochable. C’est ainsi que selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l’OL réfléchissent de manière sérieuse à l’opportunité de recruter définitivement Mattia De Sciglio, lequel n’est que prêté sans option d’achat par la Juventus au mercato.

De Sciglio définitivement à Lyon ?

Le joueur se plaît à Lyon et a d’ores et déjà émis le souhait de rester au-delà de la saison en cours, une prise de position qui a flatté Jean-Michel Aulas et Juninho quand on sait que l’Italien est sous contrat avec l’un des plus grands clubs du monde, la Juventus Turin. De plus, le transfert de Mattia De Sciglio ne coûterait quasiment rien et cela n’est pas négligeable en période de pandémie mondiale et de crise financière sans précédent. De son côté, la Juventus espère bien que l’OL se positionnera pour acheter définitivement Mattia De Sciglio dans la mesure où Andrea Agnelli pourrait ensuite utiliser son défenseur droit afin de faire baisser le prix d’un certain Houssem Aouar. En effet, le milieu de terrain international français de l’OL est toujours une cible de la Juventus Turin dans l’optique de la saison prochaine. Les relations étant excellentes entre Andrea Agnelli et Jean-Michel Aulas, il ne serait pas étonnant que tout ce beau monde trouve un terrain d’entente…