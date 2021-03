OL : Aulas accepte de baisser le prix d'Aouar

Dans : OL.

L’été dernier, Jean-Michel Aulas exigeait au minimum 60 ME pour céder Houssem Aouar, notamment courtisé par la Juventus Turin.

En incluant Federico Bernardeschi dans la transaction, la Juventus Turin était tout proche de s’offrir Houssem Aouar l’été dernier. Finalement, le deal n’a pas été conclu et Houssem Aouar est resté à l’Olympique Lyonnais. La dernière saison au sein de son club formateur pour l’international tricolore ? C’est plus que jamais la tendance, alors que l’irrégularité d’Houssem Aouar irrite une partie des supporters. De toute évidence, Jean-Michel Aulas et Juninho écouteront les offres qui leur seront soumises pour Houssem Aouar, dont le profil plaît aux cadors européens. La Juventus Turin est intéressée, au même titre que Manchester City, Liverpool ou encore le Paris Saint-Germain. Mais quel prix faudra-t-il payer cet été pour s’offrir Aouar ? Tuttosport s’est penché sur la question.

A en croire le média italien, Jean-Michel Aulas a accepté de baisser ses exigences dans le dossier Houssem Aouar. Après avoir longtemps réclamé la coquette somme de 60 ME, le président de l’Olympique Lyonnais a réduit son tarif à 40 ME. Un prix logique qui tient compte de l’échéance du contrat d’Houssem Aouar ainsi que de la crise du coronavirus. Par ailleurs, le média transalpin croit savoir que la Juventus Turin aimerait profiter de la présence de Matta De Sciglio à Lyon pour faire baisser la facture du transfert d’Houssem Aouar. L’idée est clairement de convaincre l’OL de conserver l’international italien de manière définitive et de prendre ce mouvement en compte au moment de négocier le prix d’Houssem Aouar. Loin d’être un titulaire indiscutable cette saison, De Sciglio est un joueur tout de même apprécié par Rudi Garcia. Mais le technicien français n’étant pas certain d’être le coach de l’OL la saison prochaine, difficile d’envisager dès maintenant un transfert définitif de Mattia De Sciglio dans la capitale des Gaules.